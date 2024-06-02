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Kuzey Kore, Güney Kore'ye içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha gönderdi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Kuzey Kore, Güney Kore’ye içinde çöp bulunan yaklaşık 720 balon daha gönderdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha gönderdiğini bildirdi.

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