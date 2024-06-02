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Bebek katili İsrail! Yine mazlumları hedef aldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Bebek katili İsrail! Yine mazlumları hedef aldı

Son dakika 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak soykırım gerçekleştiren İsrail kana doymuyor. İsrail güçlerinin Gazze kentinde Filistinli bir aileye ait evi hedef aldığı saldırıda biri bebek, biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

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