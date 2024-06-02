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Katil İsrail'in 240 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 439'a çıktı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Katil İsrail’in 240 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 36 bin 439’a çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak, 36 bin 439'a yükseldi.

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