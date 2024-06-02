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Katil İsrail'in Gazze ve Refah kentine saldırıları 240'ıncı gününde de devam ediyor

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Katil İsrail’in Gazze ve Refah kentine saldırıları 240’ıncı gününde de devam ediyor

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu devam eden saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

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