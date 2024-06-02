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ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. İkili, ABD ile Ukrayna arasındaki stratejik savunma ortaklığını daha da güçlendirme taahhüdünde bulundu.

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