02 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İsraillilerin ülkeye girişini yasakladılar! Maldivlerden Gazze'deki soykırıma tepki...

Giriş Tarihi: 02.06.2024
ABONE OL
İsraillilerin ülkeye girişini yasakladılar! Maldivlerden Gazze’deki soykırıma tepki...

Maldivler hükümeti, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle İsraillilere yönelik flaş bir karara imza attı. Maldivler İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı. İşte detaylar...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 240 gündür devam ederken, Maldivler hükümeti İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

YASALAR DEĞİŞECEK

Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun İsrail pasaportuna sahip olanların ülkeye girişini engellemek için yasaları değiştirmeye ve süreci denetlemek için bir alt komite kurmaya karar verdiği aktarıldı.

11 BİN KİŞİ ZİYARET ETMİŞTİ

Geçen yıl yaklaşık 11 bin İsrailli Maldivler'i ziyaret ederken, bu sayı ülkeye toplam giren turist sayısının yüzde 0.6'sını oluşturdu. İsrail'in nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Maldivler ile diplomatik bağları bulunmuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör