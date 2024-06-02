İsraillilerin ülkeye girişini yasakladılar! Maldivlerden Gazze'deki soykırıma tepki...
Maldivler hükümeti, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle İsraillilere yönelik flaş bir karara imza attı. Maldivler İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı. İşte detaylar...
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 240 gündür devam ederken, Maldivler hükümeti İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.
YASALAR DEĞİŞECEK
Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun İsrail pasaportuna sahip olanların ülkeye girişini engellemek için yasaları değiştirmeye ve süreci denetlemek için bir alt komite kurmaya karar verdiği aktarıldı.
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