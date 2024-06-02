İsraillilerin ülkeye girişini yasakladılar! Maldivlerden Gazze’deki soykırıma tepki...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 240 gündür devam ederken, Maldivler hükümeti İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

YASALAR DEĞİŞECEK

Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun İsrail pasaportuna sahip olanların ülkeye girişini engellemek için yasaları değiştirmeye ve süreci denetlemek için bir alt komite kurmaya karar verdiği aktarıldı.