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İsrail askerleri Batı Şeria'da 6'sı Gazzeli 16 Filistinliyi gözaltına aldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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İsrail askerleri Batı Şeria’da 6’sı Gazzeli 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 16 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

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