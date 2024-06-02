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Güney Afrika'da, Mandela'nın partisi ANC'nin 30 yıllık tek başına iktidarı sona erdi

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Güney Afrika’da, Mandela’nın partisi ANC’nin 30 yıllık tek başına iktidarı sona erdi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, ülkenin ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) 30 yıllık tek başına iktidarı sona erdi.

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