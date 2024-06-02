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Filistin, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya "devlet nişanı" verecek

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Filistin, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’ya devlet nişanı verecek

Filistin'in, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya Filistin davası konusunda gösterdiği "liderlik" nedeniyle "devlet nişanı" vereceği bildirildi.

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