ABD'den "Gazze Kasabı"na kanlı davet! Bir ilk olacak konuşmaya senatörden sert tepki: Kesinlikle katılmayacağım

KANLI DAVETTE 'BARIŞ' VURGUSU!

Kongre liderleri, davetiyelerinde, "ABD ile İsrail arasındaki dayanışmanın altını çizmek amacıyla İsrail hükümetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele ve bölgede kalıcı ve adil bir barış vizyonunu paylaşmak için sizi davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Netanyahu'nun ne zaman ABD Kongresine hitap edeceğinin net olmadığı ancak yakın zamanda Washington'a gelmesinin beklendiği kaydedildi.