ABD'den "Gazze Kasabı"na kanlı davet! Bir ilk olacak konuşmaya senatörden sert tepki: Kesinlikle katılmayacağım
Eli kanlı katil Netanyahu'ya, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, işgalci İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Kongre'deki ortak oturuma hitap etmesi için bir davet yolladı. Kanlı davetin ardından ABD'li senatör Bernie Sanders, buna tepki göstererek Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu ve konuşmaya kesinlikle katılmayacağını ifade etti.
ABD Kongresinin Demokrat ve Cumhuriyetçi liderleri, yaptıkları yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Washington'a davet ettiklerini belirtti.
Davet, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries tarafından Netanyahu'ya gönderildi.
KANLI DAVETTE 'BARIŞ' VURGUSU!
Kongre liderleri, davetiyelerinde, "ABD ile İsrail arasındaki dayanışmanın altını çizmek amacıyla İsrail hükümetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele ve bölgede kalıcı ve adil bir barış vizyonunu paylaşmak için sizi davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.
Netanyahu'nun ne zaman ABD Kongresine hitap edeceğinin net olmadığı ancak yakın zamanda Washington'a gelmesinin beklendiği kaydedildi.
ABD'Lİ SENATÖRDEN SERT TEPKİ
Skandal davetin ardından ABD'li senatör Sanders çok sert tepki gösterdi. Katil Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu belirten Sanders, "Binyamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Kongrenin ortak toplantısına konuşma yapmaya davet edilmemelidir. Kesinlikle katılmayacağım" dedi.
İSTİFA ÇAĞRISI YAPAN SENATO LİDERİNE 'ORTAK HAREKET' MESAJI
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, önceki açıklamalarında, Netanyahu'yu davet etmek istediklerini belirtmiş ve Netanyahu'ya istifa çağrısı yapan Demokrat Senato lideri Schumer'e bu konuda ortak hareket etme çağrısında bulunmuştu.
ABD'DE SEÇİMLER SONRASI İSRAİL'LE NASIL BİR YOL İZLEYECEK?
ABD Kongresi, kısa süre önce İsrail'e ilave 26 milyar dolarlık askeri yardımı da içeren bir dış yardım paketini onaylamıştı. Bazı Demokratlar Netanyahu yönetiminin Gazze politikalarını eleştirirken, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimine Biden yönetiminin İsrail politikasının nasıl yansıyacağı da merak konusu.
ABD'ye gelmesi beklenen Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceğinin ise henüz belli olmadığı kaydedildi.
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