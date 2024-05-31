İslam düşmanı Alman politikacıya bıçaklı saldırı! Dehşete düşüren görüntüler kamerada

Alman Özgürlük Partisi'nin (AfD) 2013-2016 yılları arasında lideri olan aşırı sağcı aktivist ve politikacı Michael Stürzenberger ile Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) hareketinden bazı kişiler bugün Mannheim kentinde eylem düzenledi.

Eylem sırasında bıçaklı bir saldırgan, Stürzenberger ile BPE hareketinden bazı kişilere saldırarak yaraladı, sosyal medyada yayılan görüntülerde saldırganın bir polisi ensesinden bıçakladığı sırada polis tarafından vurulduğu görüldü.