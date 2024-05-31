Kosova Savunma Bakanından Bayraktar SİHA’ya övgüler: Güçlü ve güvende hissediyoruz

Bakan Maqedonci, FSK'nin ülkenin güneybatısında, Yakova şehrindeki askeri havaalanında konuşlu insansız hava sistemleri birimine FSK Komutanı Bashkim Jashari ile gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"KOSOVA GÜÇLÜ VE GÜVENDE HİSSEDİYOR"

Maqedonci, FSK'nin Bayraktar TB2 SİHA'larla yürüttüğü operasyonları yakından gözlemlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ordumuzun iyi eğitimli ve özverili subay ve askerleri ile silah sistemleri envanterimizde bulunan Bayraktar SİHA'lar ile Kosova, mevcut, potansiyel tehdit ve tehlikeler karşısında daha güçlü ve güvende hissediyor. FSK'yi modern ve gelişmiş silah sistemleriyle donatmaya, Kosova'nın savunması ve güvenliğine, ülke ve bölgede barışın korunmasına hizmete devam edeceğiz."