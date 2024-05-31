Kosova Savunma Bakanından Bayraktar SİHA'ya övgüler: Güçlü ve güvende hissediyoruz
Bayraktar TB2 SİHA'lar başarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA’larla ilgili konuşan Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, "Envanterimizde bulunan Bayraktar SİHA'lar ile Kosova, mevcut, potansiyel tehdit ve tehlikeler karşısında daha güçlü ve güvende hissediyor." ifadesini kullandı.
Bakan Maqedonci, FSK'nin ülkenin güneybatısında, Yakova şehrindeki askeri havaalanında konuşlu insansız hava sistemleri birimine FSK Komutanı Bashkim Jashari ile gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"KOSOVA GÜÇLÜ VE GÜVENDE HİSSEDİYOR"
Maqedonci, FSK'nin Bayraktar TB2 SİHA'larla yürüttüğü operasyonları yakından gözlemlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ordumuzun iyi eğitimli ve özverili subay ve askerleri ile silah sistemleri envanterimizde bulunan Bayraktar SİHA'lar ile Kosova, mevcut, potansiyel tehdit ve tehlikeler karşısında daha güçlü ve güvende hissediyor. FSK'yi modern ve gelişmiş silah sistemleriyle donatmaya, Kosova'nın savunması ve güvenliğine, ülke ve bölgede barışın korunmasına hizmete devam edeceğiz."
ENVANTERİNDE ÇOK SAYIDA TÜRK ÜRÜNÜ BULUNUYOR
Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkedeki sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetlerle acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.
Kosova'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların geçen yıl ülkeye ulaştığı bildirilmişti. Ayrıca FSK'nin askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atılan adımlar meyvesini veriyor! J.P. Morgan yıl sonu dolar/TL beklentisini düşürdü! Hızlı büyüme: OECD'de birinci, G20'de ikinci...
- LGS 2024 örnek soru ve çözüm kılavuzu | MEB Türkçe, Matematik, İnkılap Sayısal-Sözel örnek sorular TIKLA İNDİR
- Sınavdan önce okunacak dualar ARAPÇA-Türkçe | LGS'de başarılı olmak için hangi dualar okunur?
- LGS Rehberi: 5, 6, 7 ve 8'nci Sınıflar Dikkat! Sınav Süresi, Puan Hesaplama, Sonuçlar ve Kontenjanlar Hakkında Bilgiler
- A-B-C-D-E ehliyet sahipleri için o tarih son: Yapmayan %333 kat fazla ödeyecek
- Azra Kohen kimdir, kaç yaşında? Skandal Filistin açıklaması yapan Azra Kohen'in kitapları neler?
- SGK girişi 1995 1999 2003 2008 olana yaş, gün, prim yenilendi! 10, 12 yılla erken emeklilik imkanı
- Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?
- Bu haftaki Cuma Hutbesi TAM METNİ PDF | 31 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu ne? Haram: Allah İle Kul Arasındaki En Büyük Engel
- Emekliye yeni maaş tablosu: Kök maaşa 13.600 TL ayarı çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye temmuzda %36 zam! 10.250, 11.150, 13.400 TL alanlar...
- Emlak Vergisi 1. taksit ödeme ekranı e-Devlet | 2024 Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, hangi tarihte? Kimler muaf tutulacak?
- Haftada 1-2 Çilekle Bembeyaz Dişlere Sahip Olmak Mümkün!