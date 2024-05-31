01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kosova Savunma Bakanından Bayraktar SİHA'ya övgüler: Güçlü ve güvende hissediyoruz

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
ABONE OL
Kosova Savunma Bakanından Bayraktar SİHA’ya övgüler: Güçlü ve güvende hissediyoruz

Bayraktar TB2 SİHA'lar başarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA’larla ilgili konuşan Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, "Envanterimizde bulunan Bayraktar SİHA'lar ile Kosova, mevcut, potansiyel tehdit ve tehlikeler karşısında daha güçlü ve güvende hissediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Maqedonci, FSK'nin ülkenin güneybatısında, Yakova şehrindeki askeri havaalanında konuşlu insansız hava sistemleri birimine FSK Komutanı Bashkim Jashari ile gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"KOSOVA GÜÇLÜ VE GÜVENDE HİSSEDİYOR"

Maqedonci, FSK'nin Bayraktar TB2 SİHA'larla yürüttüğü operasyonları yakından gözlemlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ordumuzun iyi eğitimli ve özverili subay ve askerleri ile silah sistemleri envanterimizde bulunan Bayraktar SİHA'lar ile Kosova, mevcut, potansiyel tehdit ve tehlikeler karşısında daha güçlü ve güvende hissediyor. FSK'yi modern ve gelişmiş silah sistemleriyle donatmaya, Kosova'nın savunması ve güvenliğine, ülke ve bölgede barışın korunmasına hizmete devam edeceğiz."

ENVANTERİNDE ÇOK SAYIDA TÜRK ÜRÜNÜ BULUNUYOR

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkedeki sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetlerle acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kosova'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların geçen yıl ülkeye ulaştığı bildirilmişti. Ayrıca FSK'nin askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör