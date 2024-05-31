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Donald Trump'ın "sus payı" davası! ABD'de mahkeme heyeti eski ABD Başkanını suçlu buldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Donald Trump’ın sus payı davası! ABD’de mahkeme heyeti eski ABD Başkanını suçlu buldu

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, "sus payı" davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, "sus payı" davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.

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Hakim 11 Temmuz'da alacağı cezayı açıklayacak.

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