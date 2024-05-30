Ukrayna’dan Rusya’ya füzeli saldırı: Kerç Boğazı’nda Rus feribotları vuruldu

"Saldırı sonucunda demir yolu ve kara yolu otomobil taşımacılığı yapan 2 feribot ağır hasar gördü. Bunlardan biri, karaya oturarak tüm Kerç feribot hattının çalışmasını engelledi." ifadesi kullanılan açıklamada, Ukrayna füze birliklerinin başarılı muharebe çalışmaları sayesinde Rusya'nın Kırım yarımadasındaki askeri lojistiğinin önemli ölçüde zayıflatıldığı kaydedildi.

RUSYA'YA AİT 2 YÜKSEK HIZLI NAKLİYE ÇIKARMA BUTONU İMHA EDİLDİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna yapımı Magura V5 insansız deniz araçlarıyla Kırım'da Rus gemi ve tekne filosuna saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonun başarılı olduğu aktarılan açıklamada, saldırı sonucunda Rusya'ya ait "Tunets" isimli 2 yüksek hızlı nakliye çıkarma botunun imha edildiği ifade edildi.