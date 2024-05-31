İşgal ordusu yine masumları hedef aldı! Cibaliya’da sığınma merkezilerine saldırdı

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'da "İsrail tankları tarafından kuşatılmış sığınma merkezlerinde, çocuklar dahil yerinden edilmiş insanların öldürüldüğü ve yaralandığı" bildirildi.

İsrail ordusunun sığınma merkezlerindeki çadırları ateşe verdiği belirtilen açıklamada, UNRWA ofislerinin "İsrail uçaklarının hava saldırıları ve buldozerlerle yıkıldığı" aktarıldı.