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İşgal ordusu yine masumları hedef aldı! Cibaliya'da sığınma merkezilerine saldırdı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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İşgal ordusu yine masumları hedef aldı! Cibaliya’da sığınma merkezilerine saldırdı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan işgal devleti İsrail kadın, çocuk demeden sivilleri hedef alıyor ve kanlı saldırıları durmak bilmiyor. Refah saldırısı sonrası işgalciler tekrar sığınma merkezlerini hedef aldı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bulunan sığınma merkezlerinin İsrail saldırısına uğradığını duyurdu. Ajans, saldırıların durması ve dünyanın saldırganları sorumlu tutması için harekete geçmesi çağrısı yaptı.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya'da "İsrail tankları tarafından kuşatılmış sığınma merkezlerinde, çocuklar dahil yerinden edilmiş insanların öldürüldüğü ve yaralandığı" bildirildi.

İsrail ordusunun sığınma merkezlerindeki çadırları ateşe verdiği belirtilen açıklamada, UNRWA ofislerinin "İsrail uçaklarının hava saldırıları ve buldozerlerle yıkıldığı" aktarıldı.

"SALDIRGANLARIN SORUMLU TUTMASI HAREKETE GEÇİN"

UNRWA, Gazze'deki toplam 170'ten fazla tesisinin yıkıldığını veya zarar gördüğünü açıklarken, UNRWA'ya ait yerlerin "hedef olmadığı" vurgulandı. Açıklamada, "saldırıların durması ve dünyanın saldırganları sorumlu tutması için harekete geçmesi" çağrısında bulunuldu.

CİBALİYA'YA SALDIRILAR

İsrail ordusu, yaklaşık 20 gün önce Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yeniden yoğun saldırı başlatmıştı. Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan 100 binden fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalırken, İsrail askerleri dün, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan arkalarında ağır yıkım bırakarak çekilmişti.

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