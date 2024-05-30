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İşgalci İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah'ta cep telefonu hizmeti kesildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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İşgalci İsrail’in saldırıları nedeniyle Refah’ta cep telefonu hizmeti kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi "Paltel", Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde cep telefonu hizmetinin kesildiğini belirtti.

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