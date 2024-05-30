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Fransa'da Gazze dayanışması! Bazı belediyeler Gazze'de ölen siviller için ışık söndürdü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Fransa’da Gazze dayanışması! Bazı belediyeler Gazze’de ölen siviller için ışık söndürdü

Fransa'da solcu belediye başkanları, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için belediye binalarında ışık kapattı. Belediye Başkanı Benoit Payan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Refah'a yönelik ölümcül saldırılar bizi isyan ettirdi ve insanlığımızı derinden yaraladı." ifadesine yer verdi.

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