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Hüseyin Yayman'dan A Haber'de net mesaj! "İsrail terör devri yıkılacak yerle bir olacak, bir çocuğun ölmesi insanlığın ölmesidir !"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Hüseyin Yayman’dan A Haber’de net mesaj! İsrail terör devri yıkılacak yerle bir olacak, bir çocuğun ölmesi insanlığın ölmesidir !

İsrail ablukasındaki Gazze'den saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Pazar günü Refah’taki çadır kampına düzenlenen saldırıya tepkiler çığı gibi yağmaya devam ederken Dünya devletlerinden İsrail’e “dur” çağrısı gelmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın da çağrısı ile birçok ülke Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını açıkladı. Bu sinyaller İsrail terör devletinin son yaklaştığının sinyalleri mi? İsrail terör devri yıkılacak mı? AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber'de yaptığı açıklamasında Gazze'deki katliamlara değindi. Bir çocuğun ölmesini "insanlığın ölmesi" olarak nitelendiren Yayman, "İsrail meşruiyetini kaybediyor. Varoluşsal olarak İsrail sorgulanmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

Vahşette sınır tanımayan terör devleti İsrail son olarak katliamdan kaçan Gazzelilerin son sığınağı Refah'taki çadırları havadan vurdu.

İNSANLAR DİRİ DİRİ YANDI

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına fosfor bombası ile saldırı düzenlendi ve insanlar yanarak hayatını kaybetti.

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep-Sonuç programına konuk oldu.

Önemli mesajlar veren Yayman, Gazze'de işlenen soykırıma dikkat çekerek İsrail'in bir terör devleti olduğunu vurguladı.

"Türkiye'de milletimizin Filistin meselesine karşı duyarlılığı bilinir. Zamansal olarak İsrail, Gazze'yi yerle bir de edebilir. 3 milyon insanı da öldürebilir. Ancak İsrail meşruiyetini kaybediyor. Varoluşsal olarak İsrail sorgulanmaya başlıyor. Ben bunu çok önemli buluyorum. Beni daha da endişelendiren orada her bir çocuğun ölmesi insanlığın ölmesi demektir. Bu artık dünyada insanlık tarihinin kazanımlarını ortadan kaldıracak ve 3. Dünya Savaşı'nı getirecek."Türkiye'de milletimizin Filistin meselesine karşı duyarlılığı bilinir."

"Zamansal olarak İsrail, Gazze'yi yerle bir de edebilir. 3 milyon insanı da öldürebilir. Ancak İsrail meşruiyetini kaybediyor. Varoluşsal olarak İsrail sorgulanmaya başlıyor. Ben bunu çok önemli buluyorum. Beni daha da endişelendiren orada her bir çocuğun ölmesi insanlığın ölmesi demektir. Bu artık dünyada insanlık tarihinin kazanımlarını ortadan kaldıracak ve 3. Dünya Savaşı'nı getirecek"

"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜRECE ÖNDERLİK YAPIYOR"

"Cumhurbaşkanımız milletin ve tüm dünyanın hissiyatını tercüman olan ve İsrail'in destekçilerine çok yerinde ve çok tarihi sözler söyledi. Birinin bunu söylemesi lazımdı. Zaten Cumhurbaşkanımız bu sürece önderlik yapıyor. Cumhurbaşkanımız sözlerinin dünyada da karşılık bulacağını düşünüyorum. Bir paradigma var ve bu paradigmanın dünya üzerinde yarattığı bir kabus var. Bu paradigma 1989 Berlin duvarının yıkılmasıyla bir yıkıldı. Yeni bir paradigma kuruldu ama artık bu ilerlemiyor. Gazze'de olanlar sadece Gazze'de olan olaylar değil."

"İSRAİL YERLE BİR OLACAK"

"Nazi zulmünün gölgede kaldığı bir hikayeyle karşı karşıyayız. İsrail eskiye göre daha güvende mi daha az güvende mi? Artık herkes İsrail'in varlığına bile karşı. İsrail terör devleti yıkılacak, yerle bir olacak."

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