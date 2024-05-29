Hüseyin Yayman'dan A Haber'de net mesaj! "İsrail terör devri yıkılacak yerle bir olacak, bir çocuğun ölmesi insanlığın ölmesidir !"

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep-Sonuç programına konuk oldu.

Önemli mesajlar veren Yayman, Gazze'de işlenen soykırıma dikkat çekerek İsrail'in bir terör devleti olduğunu vurguladı.

"Türkiye'de milletimizin Filistin meselesine karşı duyarlılığı bilinir. Zamansal olarak İsrail, Gazze'yi yerle bir de edebilir. 3 milyon insanı da öldürebilir. Ancak İsrail meşruiyetini kaybediyor. Varoluşsal olarak İsrail sorgulanmaya başlıyor. Ben bunu çok önemli buluyorum. Beni daha da endişelendiren orada her bir çocuğun ölmesi insanlığın ölmesi demektir. Bu artık dünyada insanlık tarihinin kazanımlarını ortadan kaldıracak ve 3. Dünya Savaşı'nı getirecek."Türkiye'de milletimizin Filistin meselesine karşı duyarlılığı bilinir."

"Zamansal olarak İsrail, Gazze'yi yerle bir de edebilir. 3 milyon insanı da öldürebilir. Ancak İsrail meşruiyetini kaybediyor. Varoluşsal olarak İsrail sorgulanmaya başlıyor. Ben bunu çok önemli buluyorum. Beni daha da endişelendiren orada her bir çocuğun ölmesi insanlığın ölmesi demektir. Bu artık dünyada insanlık tarihinin kazanımlarını ortadan kaldıracak ve 3. Dünya Savaşı'nı getirecek"