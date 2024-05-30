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İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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İsrail askerleri Batı Şeria’da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 950'ye çıktı.

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