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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz

Son dakika haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filistin Devleti'nin yeniden inşaasına yardımcı olacaklarını ve Birleşmiş Milletler'e tam üye olarak katılması için destekleyeceklerini söyledi.

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