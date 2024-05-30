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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "uluslararası yardım" çağrısı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Gazze’deki Sağlık Bakanlığından uluslararası yardım çağrısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık sisteminin çöktüğü Gazze Şeridi'nde sınır kapılarının açılması, hasta ve yaralıların tedavi olmaları için Gazze dışına çıkışının kolaylaştırılması için uluslarası kurum ve kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.

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