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İsrailli esirden katil Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak sözler! İşgalci ordusu esirleri defalarca kez öldürmeye çalışmış

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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İsrailli esirden katil Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak sözler! İşgalci ordusu esirleri defalarca kez öldürmeye çalışmış

7 Ekim'den bu yana işgal saldırılarının sürdüğü Gazze'de katliam ve trajedi devam ediyor. İşgal devleti İsrail'in he geçen bir skandalı daha ortaya çıkıyor. İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin elindeki İsrailli bir esir, Binyamin Netanyahu hükümetinin, esirleri canlı değil ölü olarak geri getirmek istediğini söyledi. İsrail ordusunun ve hava kuvvetlerinin kendisini defalarca öldürmeye çalıştığını söyleyen esir Kudüs Seriyyeleri'ne hayatını kurtardığı için teşekkür etti.

İşgalci İsrail'in kanlı saldırılarını sürdüğü Gazze'de trajedi devam ederken "Gazze Kasabı" Netanyahu her geçen gün ortaya çıkan skandalları ile bir kez daha köşeye sıkışıyor. Bu kez İsrailli bir esirin sözleri gündeme oturdu ve "Gerçekleri size bir bir anlatacağım" diyen esir İsrail'de şok etkisi yaratacak bir açıklama yaptı. Kudüs Seriyyeleri, İsrailli esir Alexander Turpanov'un bir videosunu yayımladı.

İŞGALCİLER DEFALARCA KEZ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ!

İsrail ordusunun ve hava kuvvetlerinin kendisini defalarca öldürmeye çalıştığını dile getiren Turpanov, Kudüs Seriyyeleri'ne kendisiyle ilgilendikleri ve hayatını korudukları için teşekkür etti.

"NETANYAHU VE TEŞKİLATI SİZE YALAN SÖYLÜYOR"

"Şimdi size gerçekleri anlatacağım" diyen İsrailli esir, şunları kaydetti:

"Hükümet, Netanyahu ve güvenlik teşkilatı size yalan söylüyor. Askeri baskı kurarak bizi geri getireceklerini söylediler. Ama onlar gerçekte bizi öldürmek için arıyorlar. Onlar, canlı olarak evimize dönmemiz için bedel ödemek istemiyor. Bizi ölü olarak geri götürmek istiyorlar. Bu onların tercih ettiği ucuz bedel."

GÖSTERİLERE DEVAM ÇAĞRISI

Öldürülecek bir sonraki kişi olmayı istemediğini belirterek, esir takası için gösteri yapanlara seslenen Turpanov, onlardan, gösterilere devam etmelerini, evine ve ailesine dönmesi için kendisine yardım etmelerini istedi.

"YENİ HÜKÜMET KURULMALI"

Vatandaşlarının hayatını önemsemeyen İsrail hükümetinin, iktidarda kalmayı hak etmediğini söyleyen Turpanov, İsraillilerden, yeni bir hükümetin kurulması için ellerinden geleni yapmalarını talep etti.

"BİZİ CANLI DEĞİL ÖLÜ OLARAK İSTİYORLAR"

"Canlı olarak eve dönmemizin tek yolu esir takası ve ateşkes" diyen İsrailli esir, gösteri düzenleyenlerden, esirlerin sesini duyuran Al Jazeera kanalını takip etmelerini ve başarısız hükümetin, esirlerin hayatlarını gasbetmesine izin vermemelerini istedi.

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