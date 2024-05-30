İsrailli esirden katil Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak sözler! İşgalci ordusu esirleri defalarca kez öldürmeye çalışmış

İşgalci İsrail'in kanlı saldırılarını sürdüğü Gazze'de trajedi devam ederken "Gazze Kasabı" Netanyahu her geçen gün ortaya çıkan skandalları ile bir kez daha köşeye sıkışıyor. Bu kez İsrailli bir esirin sözleri gündeme oturdu ve "Gerçekleri size bir bir anlatacağım" diyen esir İsrail'de şok etkisi yaratacak bir açıklama yaptı. Kudüs Seriyyeleri, İsrailli esir Alexander Turpanov'un bir videosunu yayımladı.

İŞGALCİLER DEFALARCA KEZ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ!

İsrail ordusunun ve hava kuvvetlerinin kendisini defalarca öldürmeye çalıştığını dile getiren Turpanov, Kudüs Seriyyeleri'ne kendisiyle ilgilendikleri ve hayatını korudukları için teşekkür etti.