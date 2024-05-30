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İşgalci İsrail kendi İHA’sını vurdu!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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İşgalci İsrail kendi İHA’sını vurdu!

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı soykırımı bitmek bilmezken, siyonist ordusu skandallarıyla günyüzüne gelmeye devam ediyor. İşgalci İsrail'in hava savunma sistemi katil ordusuna ait İHA'yı vurdu.

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