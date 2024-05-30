Orta Doğu’da gerilim artıyor! Husiler açıkladı: ABD, İngiltere ve İsrail’e ait 10 gemiyi vurduk

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi televizyonda yayınlanan konuşmasında, Husi güçlerinin bu hafta boyunca Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda ve Akdeniz'e doğru 27 balistik ve seyir füzesi ve insansız hava aracıyla Gazze'ye destek operasyonları düzenlediğini ifade etti.