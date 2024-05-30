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"Gazze kasabı"nı ekrana çıkaran Fransız kanala boykot şoku! Protesto çağrıları yapıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Gazze kasabını ekrana çıkaran Fransız kanala boykot şoku! Protesto çağrıları yapıldı

Gazze'deki katliamı gerçekleştiren işgalcilere her geçen gün tepkiler artmaya devam ederken bu kez tepkilerin adresi Fransa oldu. Fransa'da muhalif milletvekilleri, Fransız bir televizyon kanalının işgalci İsrail'in Başbakanı terörist Netanyahu ile röportaj yapmasına sert tepki göstererek, kanalı boykot etme çağrısı yaptı.

Muhalif siyasetçiler ve sosyal medya kullanıcıları, "kasap", "soykırımcı", "savaş suçlusu" olarak niteledikleri Netanyahu'nun TF1 Grubuna ait Fransız televizyon kanalı LCI'de yayınlanan Le 20h de Darius Rochebin isimli programa röportaj vermesine tepki gösterdi.

İNSANLARI KATLEDEN BİR KİŞİ DAVET EDİLEMEZ

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Antoine Leaument, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Meclis'te, katledilen Filistin halkının bayrağını açtığı için bir milletvekiline uzaklaştırma cezası verilirken, bu halkı "bombalayan ve katleden" kişinin bir televizyon kanalına davet edilmesine karşı çıktı.

'SAVAŞ SUÇLUSUNA KIRMIZI HALI'

LFI milletvekili Thomas Portes ise Fransız kanalın "bir savaş suçlusuna kırmızı halı serdiğini" belirterek, Netanyahu'nun "Filistin halkına yönelik soykırım yürüttüğü sırada" programa davet edilmesini "utanç verici" olarak niteledi.

LFI partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Manon Aubry de X hesabından TF1'in, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) yakalama kararı başvurusunda bulunduğu Netanyahu'yu programa davet etmesini eleştirdi.

Muhalif vekiller kanalın boykot edilmesi çağrısı yaparken, çok sayıda X kullanıcısı sosyal medya üzerinden Netanyahu'nun katılacağı program öncesi kanalın önünde protesto gösterisi yapma çağrısında bulundu.

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