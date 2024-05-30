"Gazze kasabı"nı ekrana çıkaran Fransız kanala boykot şoku! Protesto çağrıları yapıldı

İNSANLARI KATLEDEN BİR KİŞİ DAVET EDİLEMEZ

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Antoine Leaument, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Meclis'te, katledilen Filistin halkının bayrağını açtığı için bir milletvekiline uzaklaştırma cezası verilirken, bu halkı "bombalayan ve katleden" kişinin bir televizyon kanalına davet edilmesine karşı çıktı.