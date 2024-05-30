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İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların başvuru süreci başladı

ahaber.com.tr Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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İran’da 28 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların başvuru süreci başladı

İran'da 28 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların başvuru süreci başladı. Aday olmak isteyenler İçişleri Bakanlığına giderek şahsen başvuru yapacak.

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