İtalya katliama sessiz kalmadı: İtalyan başkan belediye binasına Filistin bayrağı astı
Gazze'de işgalcilerin korkunç katliamlarına peş peşe gelen tepkilerin yanı sıra Filistin'e destek mesajları da geliyor. Destek gösterilerinin biri de dün İtalya'nın Bologna kentinden düzenlendi. Kentin belediye başkanı Matteo Lepore ise belediye binasına Filistin bayrağı asarak "Mağdurların ve insan haklarının yanında yer alıyoruz. Sessiz kalamayız" açıklamasını yaptı.
İtalyan basınındaki haberlere göre, Bologna Belediye Başkanı Lepore, belediye binasının ön cephesine "Ateşkes" yazan bir pankart ve Filistin bayrağı koydu.
"HAREKETE GEÇMEK YÜKÜMLÜLÜKTÜR"
Lepore, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihsel olarak barışa, şiddet karşıtlığına ve insan haklarının korunmasına bağlı bir belediyenin başkanı olarak, şehrimizde mümkün olan en büyük sosyal uyumu temin etmek için tavır almak ve harekete geçmek bir yükümlülüktür. Bu nedenle D'Accursio sarayından ateşkes isteyen pankartın yanında Filistin bayrağı asarak, mağdurların ve insan haklarının yanında yer alıyoruz. Sessiz kalamayız" ifadesini kullandı.
Lepore, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırması halinde İsrail bayrağını da asacağını söyledi.
GAZZE'YE DESTEK GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ
Bu arada, Bologna kentinde dün de yaklaşık bin kişilik bir grup, "Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla Filistinlilere destek ve dayanışmalarını göstermek için Bologna Merkez Tren İstasyonu'nda rayların üzerinde protesto düzenlemişti. Bu protesto nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşanmıştı. Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, protestoculara "tolerans gösterecek durumda olmadıklarını" belirterek, sert tepki göstermişti.
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