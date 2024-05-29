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Suudi Arabistan ve Ürdün'den, İsrail'in Refah'ta "katliam ve saldırılarını" sürdürmesine kınama

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Suudi Arabistan ve Ürdün’den, İsrail’in Refah’ta katliam ve saldırılarını sürdürmesine kınama

Suudi Arabistan ve Ürdün, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırlara saldırılarını sürdürerek katliam yapmaya devam etmesini kınadı.

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