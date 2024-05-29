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ABD'de bankada patlama! Enkaz altında kalanlar var

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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ABD’de bankada patlama! Enkaz altında kalanlar var

Son dakika... Ohio eyaletindeki bankada gaz kaçağı nedebüyük bir patlama meydana geldi. Patlamada enkaz altında kalanlar var. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika... Ohio eyaletindeki bankada gaz sızıntısı nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamada enkaz altında kalanlar var. Ancak kaç kişinin enkaz altında kaldığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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