İsrail’in Refah’a yönelik saldırıları Londra’da protesto edildi

"Bu soykırımın işbirlikçisi olan herkes adalet önüne çıkana kadar durmayacağız." diyen Amar, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın da bu isimlerden biri olduğunu söyledi.

Sunak'a "Yaptıkların yanına kar kalmayacak." diyen Amar, "Başbakan olmasan da, siyaseti bıraksan da seni parmaklıkların ardına gönderene kadar durmayacağız." ifadelerini kullanarak Gazze'ye destek eylemlerinin süreceğini kaydetti.

İşgal Karşıtı İngiliz Yahudileri Platformu (Na'amod) üyelerinden Emily Stevenson da konuşmasında, 7 Ekim'den beri İsrail'e silah satışının durması için milletvekillerine dilekçeler yazdıklarını ancak hiçbir karşılık alamadıklarını söyledi.