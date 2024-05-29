Dünyaca ünlü F1 pilotundan işgalcilerin Gazze katliamına sert tepki: Yeter artık

"TERÖR DEHŞET VERİCİ"

Hamilton sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli."

Hamilton, çadır kampında yaşayan ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukların videosunu da takipçileriyle paylaştı.