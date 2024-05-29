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Dünyaca ünlü F1 pilotundan işgalcilerin Gazze katliamına sert tepki: Yeter artık

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Dünyaca ünlü F1 pilotundan işgalcilerin Gazze katliamına sert tepki: Yeter artık

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan 39 yaşındaki İngiliz pilot Lewis Hamilton, katillerin Gazze'de sürdürdüğü korkunç saldırlara sessiz kalmadı. Hamilton sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşananlara "Yeter artık" diyerek tepki gösterdi.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösterdi. 39 yaşındaki Mercedes pilotu, katliama ilişkin "Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli." notunu paylaştı.

"TERÖR DEHŞET VERİCİ"

Hamilton sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli."

Hamilton, çadır kampında yaşayan ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukların videosunu da takipçileriyle paylaştı.

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