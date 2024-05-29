Gazze felaket ikiye katlanıyor! BM korkunç raporu açıkladı: Yardım girişleri yüzde 67 azaldı

REFAH'TA YALNIZCA 1 HASTANE HİZMET VERİYOR

Dujarric, sağlık ve hizmet servislerinin birer birer kapandığını, saldırılar nedeniyle yerinden edilmenin de kaynakların dağıtımını etkilediğini söyledi. Refah'ta sadece 1 hastanenin kısmen hizmet verebildiğini kaydeden Dujarric, BM ve ortaklarının tüm koşullara rağmen ellerinden geleni yapmaya çalıştığını aktardı.