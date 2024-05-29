29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Gazze felaket ikiye katlanıyor! BM korkunç raporu açıkladı: Yardım girişleri yüzde 67 azaldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
ABONE OL
Gazze felaket ikiye katlanıyor! BM korkunç raporu açıkladı: Yardım girişleri yüzde 67 azaldı

İşgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamların ardından bölgeye giden yardımlar Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması ile neredeyse durma noktasına geldi. Birleşmiş Milletler (BM), 7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişlerinin yüzde 67 azaldığını belirterek sağlık ve hizmet servislerinin birer birer kapandığını vurguladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgileri aktaran Dujarric, İsrail bombardımanının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

YARDIMLAR NEREDEYSE DURMA NOKTASINDA

7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişlerinin yüzde 67 azaldığını kaydeden Dujarric, bunun temel nedeninin Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması olduğunu söyledi.

REFAH'TA YALNIZCA 1 HASTANE HİZMET VERİYOR

Dujarric, sağlık ve hizmet servislerinin birer birer kapandığını, saldırılar nedeniyle yerinden edilmenin de kaynakların dağıtımını etkilediğini söyledi. Refah'ta sadece 1 hastanenin kısmen hizmet verebildiğini kaydeden Dujarric, BM ve ortaklarının tüm koşullara rağmen ellerinden geleni yapmaya çalıştığını aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör