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Filistin'den Refah Sınırı Kapısı'nın açılması için çağrı! Uluslararası topluma "İsrail'e baskı yapın" dediler

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Filistin’den Refah Sınırı Kapısı’nın açılması için çağrı! Uluslararası topluma İsrail’e baskı yapın dediler

Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan, 7 Mayıs'tan bu yana kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için uluslararası topluma ve özellikle de ABD'ye "İsrail'e baskı yapmaları" yönünde çağrıda bulundu.

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