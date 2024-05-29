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ABD’ye ait askeri uçak New Mexico eyaletinde düştü! Pilot ağır yaralı olarak kurtuldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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ABD’ye ait askeri uçak New Mexico eyaletinde düştü! Pilot ağır yaralı olarak kurtuldu

ABD’ye ait bir askeri uçak ülkenin New Mexico eyaletindeki Albuquerque International Sunport Havalimanı yakınlarına düştü. Uçaktaki tek kişi olan pilotun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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