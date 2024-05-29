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İsrail'in Han Yunus'a hava saldırısında çok sayıda Filistinli öldü

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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İsrail’in Han Yunus’a hava saldırısında çok sayıda Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının bu gece Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

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