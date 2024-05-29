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Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 169'a yükseldi

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Brezilya’daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 169’a yükseldi

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 169'a çıktığı, kaybolanların sayısının ise 56 olduğu bildirildi.

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