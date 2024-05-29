Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Büyükelçi derhal geri çağrıldı
Siyonist devleti İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlara birçok ülkeden peş peşe tepkiler geldi. Bu ülkelerden biri de Brezilya oldu. Brezilya'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail'deki büyükelçisini geri çektiği öğrenildi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze’deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmişti.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre hükümet, Tel Aviv Büyükelçisi Frederico Meyer'i "istişareler" için geri çağırdı. Brezilya'nın İsrail'deki diplomatik temsilciliği, maslahatgüzar seviyesinde hizmet vermeye devam edecek.
Ulusal basına konuşan üst düzey Brezilyalı yetkili, İsrail'e yeni bir büyükelçinin kısa zamanda atanmayacağını belirtti.
İSRAİL'İ HİTLER'E BENZETTİ "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN EDİLDİ
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak 19 Şubat'ta "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtmişti.
"SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIM"
Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" şeklinde niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.
İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva'nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" dile getirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gezegen geçidi nedir, nasıl olur? 6 gezegen ne zaman, saat kaçta yan yana gelecek? Türkiye'den görülecek mi?
- Burası Amazon, Afrika değil; Türkiye! 3 metre boyunu gören dehşete düşüyor
- Egzama, kepek bunlar sorun olmaktan çıkacak! Tek yöntemle Rapunzel gibi saçlarınız olsun
- 1.29 düşük faizli konut kredisi + indirim! 1, 2, 2.5 milyon TL'ye 72 aylık geri ödeme taksit tablosu: Emlak Konut konut kredisi başvurusu...
- Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 2024 FB Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yarın saat kaçta?
- Milyonluk kuş görenleri hayrete düşürüyor! Tüyü zengin ediyor
- WhatsApp'ta dev değişiklik! Alışmanız zaman alacak
- Kolesterol, tansiyon, kanser... Faydasını duyunca avuç avuç yutacaksınız: İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi!
- EKPSS tercih ekranı açıldı mı? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM taban-tavan puanları...
- 1994 1997 2003 2009 SGK girişine emeklilik A’dan Z’ye hesaplandı! Kadın-erkek yaş, gün ve prim tablosu…
- Tam liste geldi: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 16.750 TL piyangosu! 10.250, 11.100, 11.800, 13.500 TL alana perşembe, cuma yatacak
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar dikkat: MEB'den jet karar geldi! Yaz tatili dönüşü...