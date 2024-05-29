Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Büyükelçi derhal geri çağrıldı

İSRAİL'İ HİTLER'E BENZETTİ "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN EDİLDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak 19 Şubat'ta "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtmişti.

"SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIM"

Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" şeklinde niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva'nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" dile getirmişti.