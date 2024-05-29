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Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Büyükelçi derhal geri çağrıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Büyükelçi derhal geri çağrıldı

Siyonist devleti İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlara birçok ülkeden peş peşe tepkiler geldi. Bu ülkelerden biri de Brezilya oldu. Brezilya'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail'deki büyükelçisini geri çektiği öğrenildi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze’deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmişti.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre hükümet, Tel Aviv Büyükelçisi Frederico Meyer'i "istişareler" için geri çağırdı. Brezilya'nın İsrail'deki diplomatik temsilciliği, maslahatgüzar seviyesinde hizmet vermeye devam edecek.

Ulusal basına konuşan üst düzey Brezilyalı yetkili, İsrail'e yeni bir büyükelçinin kısa zamanda atanmayacağını belirtti.

İSRAİL'İ HİTLER'E BENZETTİ "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN EDİLDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak 19 Şubat'ta "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtmişti.

"SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIM"

Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" şeklinde niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva'nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" dile getirmişti.

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