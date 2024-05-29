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İsrail'in 236 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 171'e çıktı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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İsrail’in 236 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 36 bin 171’e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 36 bin 171'e yükseldi.

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