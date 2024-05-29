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ABD'de Gazze istifası! Biden'ın politikaları sebebiyle...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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ABD’de Gazze istifası! Biden’ın politikaları sebebiyle...

ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, Joe Biden yönetiminin İsrail’in Gazze’ye yönelik politikaları sebebiyle istifa ettiğini açıkladı.

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