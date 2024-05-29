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Kuzey Kore, Güney Kore'ye içinde "çöp" olan 150'den fazla balon gönderdi

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Kuzey Kore, Güney Kore’ye içinde çöp olan 150’den fazla balon gönderdi

Kuzey Kore, plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çeşitli atıklarla dolu 150’den fazla balonu Güney Kore’nin sınır bölgelerine gönderdi. Yetkililer, sınır bölgelerinde yaşayan sakinleri şüpheli cisimlere dokunmamaları konusunda uyardı.

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