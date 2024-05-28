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UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davasında gelişme! Meksika'dan "müdahil olma" kararı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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UAD’de İsrail aleyhine açılan soykırım davasında gelişme! Meksika’dan müdahil olma kararı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Meksika'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olma bildirimi yaptığını belirtti. Öte yandan Meksika'nın bildiriminde, bir devletin "soykırım işlemekten" sorumlu tutulması mümkün olmasa da "Soykırım yapılmasında işbirliği yapmak" ve "Soykırıma iştirak etmek" suçlarından ayrıca sorumlu tutulabileceği belirtildi.

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