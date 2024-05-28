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Fransa meclisinde Filistin hazımsızlığı! Bayrak açan milletvekiline uzaklaştırma cezası

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Fransa meclisinde Filistin hazımsızlığı! Bayrak açan milletvekiline uzaklaştırma cezası

İşgalci İsrail'in katliamlarını sürdüğü Filistin'e dünyanın dört bir yanından destek gösterileri ve açıklamaları sürüyor. Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Sebastien Delogu'da destek amaçlı meclis oturumunda Filistin bayrağı açtı. Muhalif milletvekillerinin de alkışladığı anlarda apar topar indirilen Delogu'ya 15 gün meclisten men cezası verildi.

Paris'te bulunan Ulusal Meclis'te hükümete soru faslı oturumu düzenlendi. LFI Milletvekili Delogu oturumda, aylardır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzelilerle dayanışma amacıyla Filistin bayrağı açtı.

Muhalif milletvekilleri, Delogu'yu alkışladı.

FİLİSTİN DESTEĞİNE MEN CEZASI

Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine oturuma ara verdi. Fransa'da meclis haberlerini yayımlayan LCP kanalına göre, oturumda Filistin bayrağı açtığı için Delogu'ya 15 gün meclisten men cezası verildi.

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