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Kuzey Kore'den başarısız deneme! Havada infilak etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Kuzey Kore’den başarısız deneme! Havada infilak etti

Kuzey Kore'de yörüngeye keşif uydusu fırlatma denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Uyduyu taşıyan roketin havada infilak ettiği bildirilirken, olayın sıvı oksijenli ve benzinli motordaki arızadan kaynaklandığı belirlendi.

Kuzey Kore, yörüngeye keşif uydusu fırlatma denemesinin taşıyıcı roketin havada infilak etmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Dün gece tanımlanamayan bir füze ateşleyen Kuzey Kore'den son silah testine ilişkin açıklama geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Havacılık ve Uzay Teknolojileri İdaresi'nin (NATA) "Malligyong-1-1" adlı keşif uydusunun fırlatma denemesini gerçekleştirdiği bildirildi. Kuzey Phyongan eyaletindeki Sohae Uydu Fırlatma Sahası'nda yapılan denemede yeni geliştirilen bir uydu taşıyıcı roketin kullanıldığı belirtilirken, roketin fırlatmadan kısa bir süre sonra havada infilak ettiği aktarıldı. Yapılan ilk incelemelerde kazanın sıvı oksijenli ve benzinli motordaki arızadan kaynaklandığı belirlenirken, olayla ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.



KUZEY KORE UYDU FIRLATACAĞINI DUYURMUŞTU
Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) bildirimde bulunan Kuzey Kore, 27 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında uydu fırlatma girişiminde bulunacağını açıklamış, dün gece 22.44'te ise Pyongyang'ın Sarı Deniz istikametine doğru tanımlanamayan bir füze ateşlediği bildirilmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin uydu taşıyıcı bir roket fırlattığının değerlendirildiği ifade edilmişti.

İLK BAŞARISIZ DENEME DEĞİL
Kuzey Kore geçtiğimiz yılın Mayıs ve Ağustos aylarında yapılan 2 başarısız fırlatma girişimi sonrasında Kasım ayında Malligyong-1 adlı casus uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdiğini açıklamıştı. Pyongyang yönetimi 2024 yılında da yeni uyduları yörüngeye göndermeyi hedeflediğini duyurmuştu.

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