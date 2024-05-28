Kuzey Kore’den başarısız deneme! Havada infilak etti

Kuzey Kore, yörüngeye keşif uydusu fırlatma denemesinin taşıyıcı roketin havada infilak etmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Dün gece tanımlanamayan bir füze ateşleyen Kuzey Kore'den son silah testine ilişkin açıklama geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Havacılık ve Uzay Teknolojileri İdaresi'nin (NATA) "Malligyong-1-1" adlı keşif uydusunun fırlatma denemesini gerçekleştirdiği bildirildi. Kuzey Phyongan eyaletindeki Sohae Uydu Fırlatma Sahası'nda yapılan denemede yeni geliştirilen bir uydu taşıyıcı roketin kullanıldığı belirtilirken, roketin fırlatmadan kısa bir süre sonra havada infilak ettiği aktarıldı. Yapılan ilk incelemelerde kazanın sıvı oksijenli ve benzinli motordaki arızadan kaynaklandığı belirlenirken, olayla ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.