Katil İsrail Refah’ta bir çadır kenti daha vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yaşanan katliamın ardından İsrail, bir kez daha Refah'ta bulunan bir çadır kampı vurdu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinin batısında yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu El Mevasi çadır kampını vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır 64 kişinin de yaralandığı aktarıldı.