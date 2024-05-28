Katil İsrail Refah'ta bir çadır kenti daha vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye adeta ölüm yağdırıyor. Terör devleti İsrail, çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce Filistinliyi katletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde (26 Mayıs 2024) İşgalci İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşanan katliamın ardından kana doymayan İsrail, bir kez daha Refah’ta bulunan bir çadır kampı vurdu. Katil İsrail'in Refah’ta bulunan El Mevasi çadır kampına düzenlediği saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 64 kişi de yaralandı.
Geçtiğimiz günlerde (26 Mayıs 2024) Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki kamp da İsrail saldırılarının hedefi oldu, çadır kent cehenneme döndü.
8 füze ile vurulan Refah'taki çadır kentte barınma yerlerinin plastik ve ahşap olması can kaybını artırdı. Onlarca mazlum yanarak şehit oldu.
Yaşanan katliamın ardından İsrail, bir kez daha Refah'ta bulunan bir çadır kampı vurdu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinin batısında yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu El Mevasi çadır kampını vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır 64 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
El Mevasi, İsrail tarafından güvenli olarak belirlenen yerler arasında bulunurken, çadırların bulunduğu bölgeye 4 tank mermisinin isabet ettiği ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
İsrail ordusu, geçtiğimiz pazar günü yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'taki Tal Al-Sultan Kampı'na saldırı düzenlemiş, saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 249 kişi de yaralanmıştı.
İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.
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