Fransa'nın camiye alçak saldırı! Duvarlara İslam karşıtı hakaretler yazdılar
Fransa'nın Lyon kentinde bir cami ırkçı saldırıya uğradı. Saldırıda cami duvarlarına İslam karşıtı ifadeler yazıldı. Konuya ilişkin Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı açıklamada saldırıyı kınarken cami cemaati ve yöneticileri ile dayanışma mesajı verdi.
BFMTV'nin haberine göre, Lyon'un en eski camisi olan Croix-Rousse Mahallesi'ndeki Koba Camisi ırkçı saldırıya uğradı.Caminin duvarlarına hakaret içeren İslam karşıtı ifadeler yazıldı.
"NEFRET SALDIRILARINA KARŞI İHTİYATLI OLUN'
Fransa İslam Konseyi (CFCM) X hesabından yaptığı paylaşımda, camiye yapılan ırkçı saldırıyı "en şiddetli" şekilde kınadı. Cami cemaati ve yöneticileri ile dayanışma mesajı veren CFCM, Fransa'daki tüm camilerden benzeri "nefret saldırılarına" karşı ihtiyatlı olmasını istedi.
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