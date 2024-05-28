Fransa’nın camiye alçak saldırı! Duvarlara İslam karşıtı hakaretler yazdılar

"NEFRET SALDIRILARINA KARŞI İHTİYATLI OLUN'

Fransa İslam Konseyi (CFCM) X hesabından yaptığı paylaşımda, camiye yapılan ırkçı saldırıyı "en şiddetli" şekilde kınadı. Cami cemaati ve yöneticileri ile dayanışma mesajı veren CFCM, Fransa'daki tüm camilerden benzeri "nefret saldırılarına" karşı ihtiyatlı olmasını istedi.