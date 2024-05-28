İran’ın eski Dışişleri Bakanı Zarif'ten "cumhurbaşkanlığına aday olacak" iddialarına açıklama
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi sonrası gözler İran'da yeni seçilecek cumhurbaşkanına çevrildi. 28 Haziranda yapılacak seçimler öncesi İran'da reformist kanada yakınlığıyla bilinen eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in cumhurbaşkanlığına aday olacağı iddia edildi. Söz konusu iddialar Zarif tarafından yalanlandı.
İranlı İşçiler Haber Ajansı'nın (ILNA) haberine göre, Zarif, Cumhurbaşkanlığına adaylık başvurusu yapacağına yönelik iddiaları reddetti. Reformist kimliğiyle bilinen Zarif, kendisine aday olmayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya "Hayır" şeklinde cevap verdi.
MUHAMMED CEVAD ZARİF KİMDİR?
İranlı politikacı ve diplomat Muhammed Cevad Zarif, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde 2013'ten 2021 yılına kadar Dışişleri Bakanlığı görevinde bulundu.
ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver Üniversitesinde uluslarası hukuk ve politika alanında doktorasını yapan Zarif, Tahran Üniversitesi'nde uluslarası hukuk alanında Profesör olarak ders vermeye devam ediyor.
İRAN YENİ CUMHURBAŞKANINI 28 HAZİRAN'DA SEÇECEK
Cumhurbaşkanı Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Anayasa'ya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.
İran Anayasası'na göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor.
Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.
BAŞVURU DETAYLARI
Seçimlerde aday olmak isteyenler, 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunacak. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.
Şimdiye kadar, muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve reformcu siyasetçi ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, adaylık başvurusu yapacağını duyurdu.
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