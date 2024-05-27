Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor! Husiler ABD’nin savaş gemilerini vurdu

'GAZZE'DE SALDIRILAR DURANA DEK...'

Kızıldeniz'de ise "Minerva Lisa" isimli bir geminin hedef alındığını belirten Seri, geminin uyruğuna ilişkin bilgi vermedi. Seri, Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki savaş gemisinin de insansız hava araçlarıyla (İHA) tam isabetle vurulduğunu belirtti. Husilerin Sözcüsü, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar son bulana ve bölgedeki abluka kaldırılana kadar saldırıların devam edeceğini kaydetti.

KIZILDENİZ'DE NELER OLUYOR?

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.