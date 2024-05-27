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Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor! Husiler ABD'nin savaş gemilerini vurdu

Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor! Husiler ABD’nin savaş gemilerini vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait 2 savaş gemisiyle 3 gemi hedef alındı. Konuya ilişkin Husiler tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar son bulana ve bölgedeki abluka kaldırılana kadar saldırıların devam edeceği belirtildi.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyon kanalından konuya ilişkin açıklama yaptı. Seri, açıklamada, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait "Larego Desert" ile İsrail'e ait MSC Mechela isimli gemilerin vurulduğunu aktardı.

'GAZZE'DE SALDIRILAR DURANA DEK...'

Kızıldeniz'de ise "Minerva Lisa" isimli bir geminin hedef alındığını belirten Seri, geminin uyruğuna ilişkin bilgi vermedi. Seri, Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki savaş gemisinin de insansız hava araçlarıyla (İHA) tam isabetle vurulduğunu belirtti. Husilerin Sözcüsü, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar son bulana ve bölgedeki abluka kaldırılana kadar saldırıların devam edeceğini kaydetti.

KIZILDENİZ'DE NELER OLUYOR?

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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