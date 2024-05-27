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Rusya'dan NATO'ya Ukrayna mesajı: Gerginliği artırıyor | Putin Batı'yı uyarmıştı: Girerse savaş çıkar!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Rusya’dan NATO’ya Ukrayna mesajı: Gerginliği artırıyor | Putin Batı’yı uyarmıştı: Girerse savaş çıkar!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Ukrayna konusunda gerginliği artırdığını belirterek, "NATO, Ukrayna meselesine doğrudan dahil." dedi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği gerçekleşirse savaş çıkacağının sinyalini vermişti.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Rus gazetesi İzvestiya'ya açıklama yapan Peskov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın, "Ukrayna'nın tedarik edilen silahlarla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olması gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"NATO, Ukrayna meselesine doğrudan dahil. Bu Stoltenberg'ın kişisel görüşü olamaz. O resmi yetkili, NATO'nun Genel Sekreteri. Biz bunu böyle kabul ediyoruz. NATO, gerginliğin derecesini artırıyor. NATO, askeri söylemi kullanıyor. Bu, ileride de uğraşmamızı gerektiren bir gerçek. Askerlerimiz de ne yapılması gerektiğini biliyor. Onlar bunu durdurmak için özel askeri operasyonu sürdürüyor."

Stoltenberg'ın, "NATO'nun Rusya ile doğrudan çatışmaya dahil olma niyetinde olmadığı" yönünde açıklama yaptığına da dikkati çeken Peskov, "Bunlar birbiriyle çelişen açıklamalar. Onlar Rusya ile çatışmaya doğrudan dahil." dedi.

"STOLTENBERG, YETKİSİNİ AŞAN AÇIKLAMA YAPTI"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Stoltenberg'ın yetkisini aşan açıklama yaptığını belirterek, "Stoltenberg, NATO üyeleri tarafından da kınandı. Bu konu NATO'da istişare edilmeden Genel Sekreterin ittifak üyeleri adına konuşma sorumluluğunu üstlenebildiğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Stoltenberg, "The Economist" dergisine verdiği demeçte, Ukrayna'ya silah sağlayan müttefik ülkelerin NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesi gerektiğini söylemişti.

PUTİN NATO'YU UYARMIŞTI: UKRAYNA GİRERSE SAVAŞ ÇIKAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Rusya'nın güvenlik garantileri ve Ukrayna krizi" konularını 2 yıl önce Moskova'da görüşmüştü.

Ukrayna'nın NATO'ya alınması halinde savaş çıkacağına işaret eden Putin, Fransa dahil Avrupa ülkelerinin Kırım'ı Ukrayna'nın parçası olarak saydığını, Moskova'nın ise Kırım'ı Rusya'nın saydığını hatırlatmıştı.

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