Rusya’dan NATO’ya Ukrayna mesajı: Gerginliği artırıyor | Putin Batı’yı uyarmıştı: Girerse savaş çıkar!

"NATO, Ukrayna meselesine doğrudan dahil. Bu Stoltenberg'ın kişisel görüşü olamaz. O resmi yetkili, NATO'nun Genel Sekreteri. Biz bunu böyle kabul ediyoruz. NATO, gerginliğin derecesini artırıyor. NATO, askeri söylemi kullanıyor. Bu, ileride de uğraşmamızı gerektiren bir gerçek. Askerlerimiz de ne yapılması gerektiğini biliyor. Onlar bunu durdurmak için özel askeri operasyonu sürdürüyor."