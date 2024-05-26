UCM Başkanı Khan’dan Netanyahu’nun yakalanması talebine ilişkin açıklama! "Seyahat etmesi durumunda kararın uygulanması anlamına geliyor”





Pazartesi günü yaptığı açıklamada Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yanı sıra bazı Hamas yetkilileri hakkında da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri şüphesiyle yakalama emri çıkarılmasını isteyen Khan, "Uluslararası alanda tehlikeli bir dönemden geçiyoruz ve hukuka tutunmazsak tutunacak hiçbir şeyimiz kalmaz" dedi. Latin Amerika, Afrika ve Asya ülkelerinin küresel kurumların uluslararası hukuku destekleyip desteklemeyeceklerini yakından takip ettiğini sözlerine ekleyen Khan, "Yakalama emirlerinin UCM yargıçları tarafından kabul edilmesi, Netanyahu'nun UCM üyesi 124 ülkeden birine seyahat etmesi durumunda teknik olarak bu kararın uygulanması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.