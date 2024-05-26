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İran'da cumhurbaşkanlığına ilk adaylığını Mesud Pezeşkiyan açıkladı!

Giriş Tarihi: 26.05.2024
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İran’da cumhurbaşkanlığına ilk adaylığını Mesud Pezeşkiyan açıkladı!

İran'da daha önce adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilen reformist kanadın önde gelen isimlerinden eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde adaylık başvurusunda bulunacağını duyurdu.

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